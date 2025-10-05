Estiman más de 400 mil asistentes en primer informe de Sheinbaum en el zócalo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estiman que más de 400 mil personas se congregaron en el zócalo de la Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primer informe de gobierno, realizado este domingo en el corazón de la capital.
De acuerdo con una tarjeta informativa oficial emitida por laSecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, los asistentes llegaron desde todas las entidades del país y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en una jornada marcada por la organización, el ambiente pacífico y el entusiasmo de la ciudadanía.
La autoridad capitalina reportó saldo blanco y sin incidentes relevantes gracias a los dispositivos preventivos de seguridad y protección civil.
"El encuentro destacó por su amplia participación social, el ambiente de respeto y la expresión de apoyo y reconocimiento hacia la presidenta", indicó la dependencia local.
Durante su intervención, Claudia Sheinbaum reafirmó que México "va por el camino correcto", al tiempo que destacó logros económicos y sociales alcanzados en este primer año: reducción de la pobreza, aumento del salario mínimo, estabilidad de la moneda y crecimiento de la inversión extranjera.
En otro momento del discurso, la presidenta hizo énfasis en su compromiso con el pueblo, al asegurar que no llegó para administrar, sino “para seguir transformando la Nación para el bienestar del pueblo”. Señaló también que su administración comparte valores con la ciudadanía: honestidad, justicia y amor por México.
rmr