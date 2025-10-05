Estiman más de 400 mil asistentes en primer informe de Sheinbaum en el zócalo

De acuerdo con una tarjeta informativa oficial emitida por laSecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, los asistentes llegaron desde todas las entidades del país y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en una jornada marcada por la organización, el ambiente pacífico y el entusiasmo de la ciudadanía.

La autoridad capitalina reportó saldo blanco y sin incidentes relevantes gracias a los dispositivos preventivos de seguridad y protección civil.

"El encuentro destacó por su amplia participación social, el ambiente de respeto y la expresión de apoyo y reconocimiento hacia la presidenta", indicó la dependencia local.