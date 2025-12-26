Este viernes entregan cuerpos de víctimas del accidente en Galveston

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 26 de diciembre de 2025 se prevé la entrega del cuerpo del pequeño Federico, quien perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido el pasado 22 de diciembre en la Bahía Oeste de Galveston, Texas, Estados Unidos.

El menor de edad era uno de los ocho ocupantes de una aeronave perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), la cual se estrelló mientras realizaba una misión humanitaria para trasladarlo a un centro especializado en quemaduras en Texas.

En el accidente murieron seis personas, entre ellas elementos de la Marina, un médico y el niño Federico. La madre del menor, Julia Araceli Cruz Vera, quien lo acompañaba en el vuelo, permanece hospitalizada en estado grave pero con signos de recuperación, en la unidad de cuidados intensivos del John Sealy Hospital en Galveston.

Edward Ramírez, padre del menor, se encuentra en Texas acompañado por personal del Consulado de México y representantes de la Fundación Michou y Mau, quienes han brindado apoyo y acompañamiento a la familia en este momento doloroso.