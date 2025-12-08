Este martes, FGR dará avances sobre investigación por explosión en Coahuayana: Sheinbaum

El atentado ocurrió el 6 de diciembre, cuando una camioneta cargada con explosivos estalló frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en pleno centro del municipio. La explosión provocó graves daños materiales en un radio de hasta 300 metros, y fue percibida incluso a varios kilómetros a la redonda. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación por su posible relación con delincuencia organizada.

Durante su intervención ante medios nacionales, Sheinbaum fue cuestionada sobre la reclasificación del hecho, ya que en un primer momento se manejó como posible acto de terrorismo. “Fue la Fiscalía, tiene que explicar la Fiscalía también. Todo tiene que ver con cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada”, explicó.

Asimismo, la presidenta subrayó la importancia de esperar los resultados de la investigación pericial. “Siguen las investigaciones, todavía están en curso para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales”, apuntó. Reiteró que el martes se espera un informe detallado por parte del Gabinete de Seguridad federal.