Este martes, FGR dará avances sobre investigación por explosión en Coahuayana: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este lunes sobre la explosión ocurrida el pasado sábado en el municipio de Coahuayana, Michoacán, que dejó cinco personas muertas y más de una decena de heridos. En conferencia de prensa matutina, la mandataria indicó que las investigaciones continúan y será el Gabinete de Seguridad quien brinde detalles este martes.
El atentado ocurrió el 6 de diciembre, cuando una camioneta cargada con explosivos estalló frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en pleno centro del municipio. La explosión provocó graves daños materiales en un radio de hasta 300 metros, y fue percibida incluso a varios kilómetros a la redonda. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación por su posible relación con delincuencia organizada.
Durante su intervención ante medios nacionales, Sheinbaum fue cuestionada sobre la reclasificación del hecho, ya que en un primer momento se manejó como posible acto de terrorismo. “Fue la Fiscalía, tiene que explicar la Fiscalía también. Todo tiene que ver con cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada”, explicó.
Asimismo, la presidenta subrayó la importancia de esperar los resultados de la investigación pericial. “Siguen las investigaciones, todavía están en curso para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales”, apuntó. Reiteró que el martes se espera un informe detallado por parte del Gabinete de Seguridad federal.
En cuanto a la estrategia de seguridad en Michoacán, Claudia Sheinbaum afirmó que se seguirá reforzando la inteligencia y la investigación para combatir la violencia. “Hay que revisar. Primero, antes de cualquier cosa, hay que estar bien informados. Un delito de este tipo tiene que investigarse: cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar”, señaló.
La explosión en Coahuayana se da en un contexto de creciente violencia en la región, donde operan células del crimen organizado, así como de la implementación del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.. Coahuayana, por su ubicación costera y colindancia con Colima, es considerado un punto estratégico en rutas del narcotráfico. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con el caso.
rmr