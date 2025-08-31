Este lunes, informe presidencial de Claudia Sheinbaum a un año de su gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá su primer informe de gobierno este lunes 1 de septiembre a las 11:00 horas.

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México y por canales públicos.

Además, a diferencia de otros días, no se realizará la conferencia matutina como es costumbre desde la administración anterior.