Este lunes, informe presidencial de Claudia Sheinbaum a un año de su gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá su primer informe de gobierno este lunes 1 de septiembre a las 11:00 horas.
El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México y por canales públicos.
Además, a diferencia de otros días, no se realizará la conferencia matutina como es costumbre desde la administración anterior.
Este mensaje al país se presenta en el marco del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Más tarde, el documento oficial será entregado por la Secretaría de Gobernación.
