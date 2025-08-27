Este es el salario mínimo vigente en 2025 para trabajadoras del hogar

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó a trabajadoras y trabajadores del hogar cuál es el salario mínimo vigente en 2025, con el objetivo de garantizar que reciban un pago justo y conforme a la ley.

Actualmente, el salario mínimo profesional para este sector se encuentra establecido en:

Zona libre de la frontera norte: $419.88 pesos diarios

Zona del salario mínimo general: $303.07 pesos diarios

La dependencia reiteró que estos montos deben respetarse como pago mínimo obligatorio, y que en caso de incumplimiento se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) en el número gratuito 800 717 2942.