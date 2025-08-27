Este es el salario mínimo vigente en 2025 para trabajadoras del hogar

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó a trabajadoras y trabajadores del hogar cuál es el salario mínimo vigente en 2025, con el objetivo de garantizar que reciban un pago justo y conforme a la ley.
Actualmente, el salario mínimo profesional para este sector se encuentra establecido en:
Zona libre de la frontera norte: $419.88 pesos diarios
Zona del salario mínimo general: $303.07 pesos diarios
La dependencia reiteró que estos montos deben respetarse como pago mínimo obligatorio, y que en caso de incumplimiento se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) en el número gratuito 800 717 2942.
El salario mínimo constituye la base para asegurar condiciones laborales dignas y, en el caso de las trabajadoras del hogar, representa un avance hacia el reconocimiento de sus derechos y la reducción de desigualdades históricas en este sector.
SHA