Estas son las carreteras más peligrosas de México para viajar en Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las vacaciones decembrinas, miles de personas se desplazan por carretera en todo el país para visitar a sus seres queridos o disfrutar de un periodo de descanso. Sin embargo, de acuerdo con datos actualizados en 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, rescatados por ADN Noticias, existen rutas con altos índices de delitos y accidentes que requieren atención especial.

Entre las carreteras con mayor incidencia delictiva se encuentran tramos clave en diversas regiones, incluyendo la conexión entre Morelia y Lázaro Cárdenas, en Michoacán. También destacan las autopistas Puebla–Córdoba, México–Cuernavaca y Matehuala–Monterrey.

En la lista figuran también la Querétaro – Irapuato, la federal Toluca -México y la Urracas – Matamoros – Reynosa.

En cuanto a accidentes viales, se reporta una alta frecuencia en corredores como México–Querétaro, México–Puebla, Coatzacoalcos–Villahermosa, Tijuana–Los Cabos y Chetumal–Puerto Juárez.

Para reducir riesgos, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) recomienda evitar transitar en ciertos horarios, ya que en estos se concentra el mayor número de incidentes delictivos en carretera:

De 00:00 a 07:00 horas

De 07:00 a 12:00 horas

De 19:00 a 00:00 horas

Tomar precauciones, planear rutas seguras y mantenerse informado es clave para llegar con bien a casa durante esta temporada navideña.

