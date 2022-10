Estas enfermedades tiene AMLO ¿Podrá terminar sexenio?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este viernes la información dada a conocer sobre un hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo de la cibernética".

De acuerdo al mandatario todo parece indicar que la información fue extraída por el grupo de hackers “Guacamaya”.

Cabe mencionar que los casi seis terabytes, revelan información sobre sus problemas de salud, el “Culiacanazo” y disputas internas entre la Sedena y la Marina.

Sin embargo, luego de que se dio a conocer dicha información ha sido replicada a través de los medios de comunicación, pero sobresale la parte de las enfermedades de AMLO ya que estaría en juego que el mandatario termine su sexenio.

Y es que la información robada por los hackers revela que el presidente sufrió el riesgo de un infarto y tuvo que ser trasladado de urgencia a comienzos de este 2022.

Andrés Manuel López Obrador no dudó esta mañana en confirmar lo siguiente: “Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso (no se ha dicho) lo de la ambulancia, que fue a Palenque, a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital. Y me recomendaron un cateterismo, ¿sí se acuerdan de eso? Me dijeron ‘hay que hacerlo’ y les pedí unos días”.

Aunque también compartió a los reporteros que tiene otros padecimientos, y es que el 1 de septiembre de 2021, el presidente recibió atención médica en el Hospital General Militar en las especialidades de reumatología, ortopedia, radiología y laboratorio.

Donde los médicos diagnosticaron gota, y en los documentos se lee: “Al respecto se le ofreció a citado funcionario tratamiento con medicamentos, el cual no aceptó”.

Además, para finales del 2021, en diciembre, al presidente Andrés Manuel López Obrador también le diagnosticaron hipotiroidismo, enfermedad del sistema endocrino.

Pese a los diversos cuestionamientos de la prensa sobre sus padecimientos y si podrá terminar su mandato sin ningún inconveniente, el presidente López Obrador aseguró que se siente bien y realiza caminatas largas para mejorar su estado físico, pero aseguró que mientras tenga la responsabilidad por la cual fue elegido presidente de México, le hará caso a los médicos y diariamente vigilará su salud.

“Hay que buscar los equilibrios y ya terminando mi responsabilidad como presidente, que además tendré otro estilo de vida , estaré a nivel del mar que eso ayuda mucho y ya no tantas presiones, voy a bajarle a las pastillas y será más natural“.

