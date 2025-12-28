‘Estamos atentos’: Sheinbaum sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Sheinbaum destacó que en el operativo participan la Secretaría de Marina (SEMAR), así como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa IMSS-Bienestar y el Gobierno del Estado de Oaxaca.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, publicó.