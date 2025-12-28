‘Estamos atentos’: Sheinbaum sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este domingo que se mantiene atenta a los trabajos de apoyo a los usuarios del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego del accidente ferroviario ocurrido a la altura de Nizanda, Oaxaca.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Sheinbaum destacó que en el operativo participan la Secretaría de Marina (SEMAR), así como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa IMSS-Bienestar y el Gobierno del Estado de Oaxaca.
“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, publicó.
El descarrilamiento de la locomotora principal del tren movilizó a cuerpos de emergencia, pues en la unidad viajaban 241 pasajeros y 9 tripulantes. Hasta el momento, no se han confirmado personas lesionadas, pero continúan las labores de atención y evaluación técnica.
