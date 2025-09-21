Esta fue la última foto que Debora Estrella compartió antes del accidente en avioneta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Horas antes de perder la vida en un accidente aéreo, la conductora de televisión Debora Estrella compartió en su cuenta de Instagram una imagen que ahora estremece a sus seguidores.

En la historia, publicada desde el Aeropuerto Internacional del Norte, en Nuevo León, se observa una avioneta blanca de la escuela de aviación CEAM. Sobre la imagen se lee la frase: “¿Adivinen qué…?”, acompañada de la ubicación del aeropuerto.

Según testimonios de amigos cercanos, Debora había comenzado recientemente una nueva etapa en su vida: aprender a volar. Sin embargo, versiones preliminares señalan que, en esta ocasión, ella no era quien pilotaba la aeronave al momento del accidente.