"Estás cumpliendo tu palabra": Xóchitl Gálvez a Creel tras declinación

"Yo he comentado públicamente que fueron un pequeño grupo de amigos los que me convencieron de ir en este proceso y uno de ellos fue Santiago. Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa donde acordamos ir juntos en este proyecto y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas yo te apoyaría y tú me dijiste exactamente lo mismo, y hoy estás cumpliendo tu palabra", agregó Xóchitl Gálvez.