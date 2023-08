"Están totalmente desinformados y manipulados": AMLO tras quema de libros de la SEP en Chiapas

Agregó, lo acontecido en Chiapas es originado por los discursos emitidos por sus opositores; "es politiquería y lo van a seguir haciendo, porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no les cree", dijo.

Por último, reiteró que los nuevos libros se distribuirán en los estados de la república en los que no hay amparos.

"El lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases. Vamos a tener enlaces con gobernadoras, con gobernadores, y vamos a ver cómo están los libros en las escuelas", añadió.

rmr