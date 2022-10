"Está bien pintada la raya": AMLO descarta lazos con crimen organizado

Andrés Manuel López Obrador puso como ejemplo el sexenio de Felipe Calderón cuando Genaro García Luna, en aquel entonces secretario de Seguridad Pública, ofreció protección a un grupo delincuencial, por lo que aseguró que en su administración prevalecen los límites entre el gobierno y la delincuencia organizada.

“Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde comienza el gobierno, no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren y qué hacían antes pues se protegían a unos y se perseguía a otros, esos eran los acuerdo, acá no sucede eso y nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes comenten delitos”.

Incluso, mencionó que compañeros, familiares y amigos tienen que rendir cuentas sin hacer pactos o acuerdos, “por eso no tienen nuestros adversarios, opositores, autoridad política porque no actuaron con moralidad y ahora están enfrentando las consecuencias”.

Finalmente, sostuvo que no cambiará su estrategia de paz, que se le conoce como “abrazos, no balazos”, porque, dijo, son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales.

