Esposa e hijo de "Lord Pádel" seguirán en prisión por orden de jueza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jueza de control ratificó la prisión preventiva justificada para Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro “N” (“Lord Pádel”), quienes enfrentan proceso por homicidio calificado en grado de tentativa. Ambos seguirán recluidos en el penal de Barrientos.
Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la defensa solicitó que continuaran el proceso en libertad. Argumentó que Karla Alejandra “N” no participó en la agresión e intentó detenerla, y presentó testimonios de testigos presenciales, vecinos y un perito en criminalística; además pidió valorar el caso con perspectiva de género.
La juzgadora consideró que las pruebas no fueron suficientes para modificar la medida y resolvió que “no se ha neutralizado el riesgo procesal hacia la víctima y el testigo del caso”, por lo que mantuvo la prisión preventiva “para garantizar la integridad física y la seguridad de la víctima, así como la de uno de los testigos presenciales”.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se opuso al cambio de medida al señalar riesgo de evasión y peligro para la víctima, postura que fue respaldada por el juzgado.
El proceso penal se originó tras la agresión física y verbal contra Israel Morales, instructor del club Alfa Pádel, en un partido en el que participaron Alejandro “N”, su esposa Karla, su hijo Germán y su socio Othón “N”. El hecho fue grabado y difundido en redes sociales.
Tras la denuncia, se giraron órdenes de aprehensión contra los cuatro señalados; fueron detenidos el 4 de agosto en Cancún mediante un operativo de la FGR, Interpol, CONASE y autoridades locales. El 19 de agosto quedaron vinculados a proceso por tentativa de homicidio calificado con ventaja.
Alejandro “N” y Othón “N” obtuvieron un amparo federal para enfrentar el juicio en libertad, situación distinta a la de Karla Alejandra y Germán “N”. La audiencia intermedia está programada para octubre de 2026.