Esposa e hijo de "Lord Pádel" seguirán en prisión por orden de jueza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jueza de control ratificó la prisión preventiva justificada para Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro “N” (“Lord Pádel”), quienes enfrentan proceso por homicidio calificado en grado de tentativa. Ambos seguirán recluidos en el penal de Barrientos.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la defensa solicitó que continuaran el proceso en libertad. Argumentó que Karla Alejandra “N” no participó en la agresión e intentó detenerla, y presentó testimonios de testigos presenciales, vecinos y un perito en criminalística; además pidió valorar el caso con perspectiva de género.

La juzgadora consideró que las pruebas no fueron suficientes para modificar la medida y resolvió que “no se ha neutralizado el riesgo procesal hacia la víctima y el testigo del caso”, por lo que mantuvo la prisión preventiva “para garantizar la integridad física y la seguridad de la víctima, así como la de uno de los testigos presenciales”.