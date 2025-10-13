Esposa e hijo de "Lord Pádel" salen de prisión por cambio de medida cautelar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se confirmó la liberación de Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro “N”, mejor conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, luego de que un juez de control del Estado de México modificara la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre ellos.

Ambos habían sido vinculados a proceso por el delito de tentativa de homicidio tras un incidente ocurrido en un club de pádel, donde presuntamente agredieron, junto a otros dos hombres, a un instructor deportivo. La agresión fue videograbada y se viralizó en redes sociales, generando indignación nacional.

En agosto, los cuatro implicados fueron ingresados al penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, tras dictarse prisión preventiva. Sin embargo, semanas después, Alejandro “N” y su escolta obtuvieron un amparo para continuar el proceso en libertad.