Especialistas del IMSS trasplantan el sexto corazón del año

Para esta intervención se tuvo un llamado de una donación en Aguascalientes, por lo cual el equipo de procuración de órganos y tejidos de la UMAE del CMN La Raza valoró y consideró que era el corazón apropiado para la paciente.

Por su parte, Melisa expresó su felicidad por haber recibido un corazón y dijo: “estoy tranquila porque sé que ya no voy a estar sufriendo mucho, esta enfermedad me tenía limitada para hacer muchas cosas y trataba de llevar mi vida al máximo. Estoy muy agradecida con la persona que me donó su corazón, gracias por haberme dado esta oportunidad de vida que me está brindando otro ratito más”.

La donación de órganos permite salvar la vida de pacientes que están en espera de una segunda oportunidad, tal como fue el caso de Sebastián quien nació con bloqueo auriculoventricular congénito, afectación que provocaba que su corazón no se contrajera de manera normal, requirió de un marcapasos desde recién nacido con necesidad de cambiarlo en varias ocasiones, lo cual generó después de ocho años, que el órgano no latiera con la fuerza suficiente para realizar sus actividades habituales.

Sebastián llegó a la UMAE del CMN La Raza en enero de 2013, a los ocho años y era candidato a trasplante, por lo que se protocolizó y fue aceptado para el procedimiento el 8 de abril del mismo año. A nueve años, el trasplante ha sido un éxito y sin complicaciones que pongan en riesgo su vida. Sebastián, quien actualmente tiene 17 años de edad, cursa la preparatoria y desea estudiar la carrera de Diseño Gráfico.