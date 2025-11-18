España desmantela ‘oficina’ del CJNG con vínculos internacionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ministerio del Interior de España informó la detención de 20 presuntos integrantes de un grupo criminal de origen mexicano, tras el desmantelamiento de lo que calificó como la “oficina” del grupo criminal en territorio español. Del total de arrestados, 15 fueron enviados a prisión preventiva, incluidos dos objetivos prioritarios para la DEA.
De acuerdo con el comunicado oficial, la estructura operaba como una red encargada de introducir cocaína y metanfetamina procedentes de Sudamérica, para después distribuirlas en España y otros países de Europa. La operación fue ejecutada en coordinación con la DEA de Estados Unidos, autoridades de Países Bajos, el Juzgado Central de Instrucción 2 y la Fiscalía Antidroga.
Durante el operativo, las autoridades incautaron mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas equivalentes a 15 mil USDT, tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata. También fue asegurado un cargamento procedente de Costa Rica.
La investigación señala que el CJNG había reactivado su estructura en España tras la llegada de un cargamento oculto en maquinaria industrial de gran tonelaje, lo que permitió incorporar nuevos miembros enviados desde México. La droga era almacenada en fincas de Madrid y Ávila, espacios que ofrecían “privacidad y seguridad”.
La coordinación de la distribución en España se realizaba desde una finca cercana a La Adrada (Ávila), con ramificaciones operativas en Bilbao y Valencia, utilizando vehículos modificados con compartimentos ocultos. Para el traslado hacia Italia, el grupo operaba instalaciones adicionales en Talavera de la Reina, desde donde se recibía y despachaba maquinaria cargada con droga.
En septiembre, las autoridades detectaron un envío relacionado con un presunto miembro de la Camorra italiana, identificándolo como integrante del clan Amato-Pagano. Este hallazgo reveló una conexión directa entre organizaciones criminales de México, Italia y España.
El soporte financiero y logístico recaía en un empresario español, quien operaba diversas sociedades utilizadas para mover maquinaria y blanquear las ganancias del grupo criminal. Dicha red permitió enlazar operaciones en cinco provincias antes de culminar con la fase final del operativo.
Las autoridades señalaron que estas detenciones representan uno de los golpes más relevantes contra la presencia del CJNG en Europa, tanto por el número de detenidos como por el aseguramiento de infraestructura y vínculos internacionales.
