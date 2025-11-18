España desmantela ‘oficina’ del CJNG con vínculos internacionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ministerio del Interior de España informó la detención de 20 presuntos integrantes de un grupo criminal de origen mexicano, tras el desmantelamiento de lo que calificó como la “oficina” del grupo criminal en territorio español. Del total de arrestados, 15 fueron enviados a prisión preventiva, incluidos dos objetivos prioritarios para la DEA.

De acuerdo con el comunicado oficial, la estructura operaba como una red encargada de introducir cocaína y metanfetamina procedentes de Sudamérica, para después distribuirlas en España y otros países de Europa. La operación fue ejecutada en coordinación con la DEA de Estados Unidos, autoridades de Países Bajos, el Juzgado Central de Instrucción 2 y la Fiscalía Antidroga.

Durante el operativo, las autoridades incautaron mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas equivalentes a 15 mil USDT, tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata. También fue asegurado un cargamento procedente de Costa Rica.