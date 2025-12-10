Escultura gigante de la Virgen será develada en Tamaulipas este 12 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escultura monumental de la Virgen de la Misericordia, ubicada en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, será inaugurada este viernes 12 de diciembre a las 12:00 del mediodía, en una ceremonia encabezada por el gobernador estatal, Américo Villarreal Anaya.

Como parte de los preparativos, este martes personal de Protección Civil Tamaulipas realizó una inspección de seguridad en la obra para garantizar que cumpla con las normas de seguridad estructural y prevención de riesgos, protegiendo así tanto a los trabajadores como a los asistentes al evento.

“Hoy personal de Protección Civil Tamaulipas realizó una inspección de seguridad en la construcción de la futura estatua de ‘La Virgen de la Misericordia’ en el municipio de Hidalgo. Esta verificación se llevó a cabo con el objetivo de garantizar que todo se encuentre en condiciones óptimas para la seguridad de los asistentes”, informó la dependencia.