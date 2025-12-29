Escuelas sin papitas ni refrescos: SEP gana 26 juicios a empresas en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) obtuvo 26 sentencias favorables contra empresas que buscaban mantener la venta de comida chatarra en planteles escolares del país, informó su titular, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario detalló que las resoluciones judiciales se dieron en el marco de la implementación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional (SEN), una política que busca mejorar la salud de niñas, niños y adolescentes en México.

“La salud del estudiantado es primero”: SEP

Mario Delgado aseguró que se utilizarán todos los recursos legales para proteger el bienestar de las y los estudiantes. Agregó que el equipo jurídico de la SEP acudió directamente a los juzgados para explicar, de manera personalizada, la pertinencia de los lineamientos que restringen la venta de productos con altos niveles de grasa, azúcar, carbohidratos y sodio.

Esta estrategia legal permitió convencer a juezas y jueces sobre la importancia de mantener los entornos escolares libres de productos chatarra, en consonancia con las obligaciones constitucionales del Estado mexicano y los estándares internacionales de salud pública.

Obesidad infantil: un problema urgente

De acuerdo con las Jornadas de Salud realizadas por el Gobierno de México en más de 64 mil escuelas primarias públicas, 5 de cada 10 estudiantes presentan problemas de sobrepeso u obesidad. Estos datos provienen de la valoración de más de 8 millones de niñas y niños.

Mario Delgado enfatizó que el 86 por ciento de los planteles escolares ya ha eliminado la venta de comida chatarra en sus cooperativas escolares, lo que demuestra el avance de esta política pública.

Casos pendientes

Delgado Carrillo explicó que aún quedan casos en litigio relacionados con instituciones de Educación Superior, aunque estos ya fueron impugnados por la SEP y se espera su resolución favorable en tribunales colegiados.

Finalmente, reiteró el compromiso de la dependencia con políticas públicas que prioricen el bienestar infantil y fomenten una educación integral centrada en la salud y la prevención.

