Escritor mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025

Nacido en Ciudad de México en 1948, Celorio ha sido director del Fondo de Cultura Económica, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro destacado de la Academia Mexicana de la Lengua. Es autor de novelas como Amor propio y Y retiemble en sus centros la Tierra, así como de numerosos ensayos literarios que lo consolidan como una voz clave en la literatura mexicana contemporánea.

La entrega del premio, dotado con 125 mil euros, se realizará el 23 de abril de 2025, en una ceremonia oficial en la Universidad de Alcalá, en España, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.

El Premio Cervantes es considerado el máximo galardón de las letras hispánicas, otorgado anualmente desde 1976 a autores cuya obra haya enriquecido de forma notable el patrimonio literario en español. Entre los mexicanos que han recibido este reconocimiento están Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso.

rmr