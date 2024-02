Escondido entre nopales, encuentran más de 600 paquetes con narcóticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades localizaron más de 600 paquetes de aparente narcótico, ocultos en el doble fondo de un tractocamión que transportaba nopales en el estado de Guanajuato.

Informaron que durante inspecciones de seguridad en la carretera Irapuato-Zapotlanejo, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano tuvieron contacto visual con un camión de carga que transitaba sin la placa de circulación delantera.

El personal marcó el alto al conductor quien manifestó que no tenía conocimiento de que su unidad no portaba la placa de circulación; al solicitarle la documentación que amparara la carga, no contaba con ella, por lo que llevaron a cabo una inspección.

En el área de carga, debajo de unas cajas con nopales, el personal se percató de una pieza de metal mal instalada en el piso y retiró el material que cubría el doble fondo, localizando 664 paquetes rectangulares, envueltos en plástico, los cuales contenían un polvo blanco con las características de algún narcótico.