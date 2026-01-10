¡Escapó esposado! Detenido huye de policía en Chihuahua y lo graban en video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho que rápidamente se volvió viral, un hombre detenido logró escapar con las manos esposadas de una agente de la Policía Municipal en pleno cruce de la avenida Homero, en Chihuahua capital. La persecución fue captada en video y ha generado una mezcla de asombro, indignación y memes en redes sociales.

El video, ampliamente compartido, muestra al sujeto descendiendo a toda velocidad por la rampa de un puente, mientras la oficial lo sigue sin apoyo visible de patrullas ni compañeros, lo que ha provocado cuestionamientos sobre los protocolos de custodia y actuación policial.

Lo que parecía una escena de tensión rápidamente se convirtió en contenido humorístico. Usuarios lo han musicalizado con temas como “Corre Pocoyó”, rebautizando al prófugo como el “Pocoyó esposado”, en referencia a su singular estilo de escape con las manos atadas a la espalda.