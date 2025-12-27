Escalera eléctrica le arranca un dedo a niño de 3 años en el WTC, CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un niño de tres años resultó gravemente lesionado al quedar atorado en una escalera eléctrica en el interior del World Trade Center (WTC), ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. El incidente provocó la movilización inmediata de los servicios de emergencia, que acudieron al sitio para brindar atención al menor.

De acuerdo con los primeros reportes, el pequeño se encontraba acompañado de su madre al momento del accidente. Los padres del menor alertaron a los cuerpos de emergencia cuando observaron que el calzado del niño quedó atrapado entre los escalones de la escalera en movimiento, generando una situación de riesgo inminente.

Elementos de Protección Civil llegaron rápidamente al lugar y comenzaron las maniobras para liberar al menor. Luego de algunos minutos, lograron retirar el zapato, pero descubrieron que el niño había perdido uno de los dedos del pie a causa de la presión ejercida por el mecanismo.

El menor fue trasladado de urgencia en camilla a un hospital cercano, acompañado de su madre. En el lugar del accidente se logró recuperar el dedo amputado, mismo que fue enviado con el equipo médico para valorar la posibilidad de reimplantarlo quirúrgicamente.

La zona del incidente fue acordonada por personal de seguridad para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes. A pesar de lo ocurrido, la operación en la plaza continuó de manera normal, aunque se exhortó a los visitantes a extremar precauciones al utilizar las instalaciones.

