México

¿Escala en México? INM niega registro de ingreso o salida de María Corina Machado

En medio de especulaciones mediáticas, el INM aclaró que la opositora venezolana no aparece en sus registros de tránsito por el país
¿Escala en México? INM niega registro de ingreso o salida de María Corina Machado
X/ @NobelPrize
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó este miércoles que no existe registro de entrada o salida de la líder opositora venezolana María Corina Machado al territorio nacional.

La aclaración llega en medio de una ola de versiones difundidas por medios de comunicación que sugerían que Machado habría realizado una escala en México durante su traslado a Oslo, Noruega, donde participará en la entrega del Premio Sájarov 2023.

En una tarjeta informativa difundida a través de redes sociales oficiales, el INM indicó:

El Instituto Nacional de Migración informa que no existe registro de entrada o salida del territorio nacional de la persona María Corina Machado como se ha mencionado en algunos medios de comunicación”

El pronunciamiento surgió luego de que se reportara el presunto uso de una aeronave privada mexicana para el operativo de salida de la dirigente opositora venezolana, hecho que generó especulaciones sobre una escala técnica en el país.

Hasta el momento, autoridades de Venezuela ni de Noruega han confirmado detalles sobre la ruta exacta del traslado de María Corina Machado.

SHA

INM
María Corina Machado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com