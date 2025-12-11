¿Escala en México? INM niega registro de ingreso o salida de María Corina Machado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó este miércoles que no existe registro de entrada o salida de la líder opositora venezolana María Corina Machado al territorio nacional.
La aclaración llega en medio de una ola de versiones difundidas por medios de comunicación que sugerían que Machado habría realizado una escala en México durante su traslado a Oslo, Noruega, donde participará en la entrega del Premio Sájarov 2023.
En una tarjeta informativa difundida a través de redes sociales oficiales, el INM indicó:
El pronunciamiento surgió luego de que se reportara el presunto uso de una aeronave privada mexicana para el operativo de salida de la dirigente opositora venezolana, hecho que generó especulaciones sobre una escala técnica en el país.
Hasta el momento, autoridades de Venezuela ni de Noruega han confirmado detalles sobre la ruta exacta del traslado de María Corina Machado.
SHA