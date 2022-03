"Es una tragedia, aunque no haya muertos": gobernador de Querétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri ofreció una conferencia de prensa para dar seguimiento a la información respecto a la riña que se registró el pasado sábado en el Estadio Corregidora, donde mencionó que hasta el momento el saldo continúa siendo de varios lesionados, pero sin registro de personas fallecidas.

De acuerdo al gobernador 26 personas requirieron atención médica hospitalaria; de los cuales 24 son hombres y 2 mujeres; también 3 ya fueron dados de alta; 3 se encuentran graves, pero estables; hay 10 delicados y 10 sin gravedad.

“Condeno y lamento muchísimo lo sucedido, me siento dolido (…). Y aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia, no se debe politizar esta tragedia, es lamentable que se mienta y se desinforme”, expresó el mandatario.