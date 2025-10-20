“Es temporal y necesario”: Noroña pedirá licencia al Senado; dará detalles este martes

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador Gerardo Fernández Noroña, integrante del grupo parlamentario de Morena, anunció este lunes que presentará una solicitud de licencia para separarse temporalmente de sus funciones legislativas a partir del próximo 24 de octubre.

En una transmisión en vivo realizada a través de su canal oficial de YouTube, el legislador adelantó que mañana martes 21 de octubre a las 11:00 horas ofrecerá una nueva transmisión para explicar con detalle los motivos de esta decisión, los cuales, por ahora, no ha revelado.

“Es una tarea que tengo que hacer. Necesito pedir licencia. Es necesario, es para bien, es temporal”, expresó el senador, sin dar más pistas sobre el rumbo que tomará durante su ausencia.

Noroña pidió a sus seguidores y a la prensa evitar especulaciones, y aseguró que mañana hablará directamente con los medios y con la ciudadanía.