Es oficial: Warped Tour llega a la Ciudad de México en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una noticia que hará vibrar a toda una generación: el legendario Vans Warped Tour, ícono mundial del punk rock, pop punk, emo y cultura alternativa, llegará por primera vez a México en 2026. La cita será los días 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.
El anuncio se dio a través de redes sociales oficiales del festival, donde también se reveló que la venta de pases para la sede mexicana comenzará el próximo 2 de diciembre, mientras que otras ciudades como Washington, Long Beach, Montreal y Orlando ya iniciarán venta desde el 26 de noviembre.
El Vans Warped Tour es más que un festival: es un estilo de vida. Con más de dos décadas de historia, el evento ha sido punto de encuentro para amantes del skate, el punk, el hardcore y el arte alternativo. En su edición mexicana, se espera un fin de semana cargado de:
Música en vivo de bandas legendarias y nuevos talentos virales
Exhibiciones de skate y BMX
Activaciones de marcas y zonas de arte urbano
Espacios de merch oficial y comunidad alternativa
Aunque aún no se ha confirmado el lineup oficial, se espera una mezcla explosiva de nostalgia y nuevas propuestas que dominan las plataformas.
El regreso del Warped Tour en 2026 contempla fechas en cinco ciudades: Washington, Long Beach, Montreal, Orlando y Ciudad de México, esta última como la penúltima parada antes del cierre en EE. UU. Los organizadores también dejaron abierta la posibilidad de sumar más ciudades mexicanas próximamente.
