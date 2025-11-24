Es oficial: Warped Tour llega a la Ciudad de México en 2026

El Vans Warped Tour es más que un festival: es un estilo de vida. Con más de dos décadas de historia, el evento ha sido punto de encuentro para amantes del skate, el punk, el hardcore y el arte alternativo. En su edición mexicana, se espera un fin de semana cargado de:

Música en vivo de bandas legendarias y nuevos talentos virales

Exhibiciones de skate y BMX

Activaciones de marcas y zonas de arte urbano

Espacios de merch oficial y comunidad alternativa

Aunque aún no se ha confirmado el lineup oficial, se espera una mezcla explosiva de nostalgia y nuevas propuestas que dominan las plataformas.

El regreso del Warped Tour en 2026 contempla fechas en cinco ciudades: Washington, Long Beach, Montreal, Orlando y Ciudad de México, esta última como la penúltima parada antes del cierre en EE. UU. Los organizadores también dejaron abierta la posibilidad de sumar más ciudades mexicanas próximamente.

