‘Es muy difícil distinguir la violencia’: Sheinbaum frena impuesto a videojuegos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno no aplicará el impuesto previsto para videojuegos con contenido violento, como se había planteado originalmente en la Ley de Ingresos 2026. La decisión, según explicó, obedece a la complejidad de definir y clasificar la violencia en estos productos digitales.

“Decidimos que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones”, expresó Sheinbaum al explicar el cambio de postura.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta señaló que ella misma había solicitado retirar ese impuesto desde el principio, sin embargo, quedó plasmado en el documento legal. Finalmente, tras una evaluación más profunda, se determinó que no se podrá aplicar.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia?”, cuestionó la mandataria.