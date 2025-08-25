“Es la última vez”; Alexis Vega estalla por agresión a su cuñada en CU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alexis Vega reveló que su cuñada y familia de algunos compañeros fueron agredidas durante el encuentro entre Toluca y Cruz Azul, en el Estadio Olímpico Universitario.

El delantero de los Diablos Rojos utilizó sus redes sociales para responder a un video viral en el que su cuñada enfrenta verbalmente a aficionados. Vega aclaró que la mujer no es su esposa, como muchos señalaron, sino su cuñada, quien cayó en provocaciones tras recibir insultos.