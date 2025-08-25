México

“Es la última vez”; Alexis Vega estalla por agresión a su cuñada en CU

Alexis Vega exige respeto tras agresiones a su cuñada en el Estadio Olímpico Universitario
Toluca respalda a su jugador y condena actos violentos
Toluca respalda a su jugador y condena actos violentosESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alexis Vega reveló que su cuñada y familia de algunos compañeros fueron agredidas durante el encuentro entre Toluca y Cruz Azul, en el Estadio Olímpico Universitario.

El delantero de los Diablos Rojos utilizó sus redes sociales para responder a un video viral en el que su cuñada enfrenta verbalmente a aficionados. Vega aclaró que la mujer no es su esposa, como muchos señalaron, sino su cuñada, quien cayó en provocaciones tras recibir insultos.

El delantero fue más allá y advirtió que no permitirá más ataques ni difamaciones en su contra o hacia sus seres queridos:

“Será la primera y última vez que permito que sigan difamándome a mí y a mi familia. De lo contrario me veré en la necesidad de actuar legalmente contra quien resulte responsable”
sentenció

En respaldo a su jugador, el Club Toluca emitió un comunicado condenando lo ocurrido:

"Lamentablemente durante el partido del sábado pasado un grupo de personas agredió de manera verbal con insultos y cánticos discriminatorios a las familias de varios jugadores de nuestro club, entre ellas a la de Alexis Vega", se lee en el documento.

Te puede interesar:
Baile con sabor colombiano en Cancún: Atlético Morelia sufre goleada de pesadilla
Toluca respalda a su jugador y condena actos violentos

RPO

Alexis Vega
Toluca vs Cruz Azul

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com