¿Es el impuesto a los videojuegos una solución efectiva para la violencia en México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo Paquete Económico 2026 presentado por el Gobierno de México incluye una medida que ha generado polémica: un impuesto del 8% del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a los videojuegos considerados violentos, bajo el argumento de que forman parte de los llamados “impuestos saludables”.

Pero ¿realmente los videojuegos son generadores de violencia?

De “maquinitas” a consolas: el estigma histórico

Durante décadas, los videojuegos han sido objeto de debate social. Desde los años 80 y 90, cuando surgieron los locales de “maquinitas” en varias ciudades del país, comenzó a gestarse un estigma: se les asociaba con jóvenes considerados “vagos” o incluso delincuentes, reforzado por títulos arcade populares como Street Fighter II.