Ernestina Godoy, nueva titular de la Fiscalía General de la República

En la lista de nombres propuestos por la Junta de Coordinación Política para ser titular de la FGR estaban:

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

Cabe mencionar que el nombramiento se da luego de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), para ocupar un puesto en una embajada.

RYE-