México

Ernestina Godoy, nueva titular de la Fiscalía General de la República

Ernestina Godoy, nueva titular de la Fiscalía General de la República
CAPTURA DE PANTALLA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 97 votos a favor, el Senado de la República aprobó la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Te puede interesar:
¿Quién es Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR?
Ernestina Godoy, nueva titular de la Fiscalía General de la República

La exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México ocupará el cargo que coordina las investigaciones y procesos penales a nivel federal.

En la lista de nombres propuestos por la Junta de Coordinación Política para ser titular de la FGR estaban:

  • Luz María Zarza Delgado

  • Maribel Bojorges Beltrán

  • Sandra Luz González Mogollón

  • Ernestina Godoy Ramos

  • Mirna Lucía Grande Hernández

  • Luis Manuel Pérez de Acha

  • Alfredo Barrera Flores

  • Hamlet García Almaguer

  • David Borja Padilla

  • Miguel Nava Alvarado

Cabe mencionar que el nombramiento se da luego de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), para ocupar un puesto en una embajada.

RYE-

Grid
FGR
Ernestina Godoy

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com