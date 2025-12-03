Ernestina Godoy, nueva titular de la Fiscalía General de la República

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 97 votos a favor, el Senado de la República aprobó la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
La exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México ocupará el cargo que coordina las investigaciones y procesos penales a nivel federal.
En la lista de nombres propuestos por la Junta de Coordinación Política para ser titular de la FGR estaban:
Luz María Zarza Delgado
Maribel Bojorges Beltrán
Sandra Luz González Mogollón
Ernestina Godoy Ramos
Mirna Lucía Grande Hernández
Luis Manuel Pérez de Acha
Alfredo Barrera Flores
Hamlet García Almaguer
David Borja Padilla
Miguel Nava Alvarado
Cabe mencionar que el nombramiento se da luego de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), para ocupar un puesto en una embajada.
RYE-