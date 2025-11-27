Ernestina Godoy asumiría la FGR de forma interina tras salida de Gertz Manero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ernestina Godoy Rangel asumirá la conducción provisional de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la salida de Alejandro Gertz Manero, y con ello se perfila como una de las figuras con mayor ventaja política rumbo al proceso de sucesión que abrirá el Senado en las próximas semanas.
Aunque su nombramiento formal como encargada de despacho deriva de su reciente designación como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), en los hechos Godoy Rangel queda colocada en el centro operativo y estratégico de la institución. Esta posición le permite encabezar decisiones administrativas, establecer comunicación directa con otras dependencias federales y, sobre todo, ganar visibilidad pública y política antes de que se defina la terna que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum.
El marco legal vigente no impide que la también exfiscal capitalina pueda ser incluida en la lista de aspirantes que serán evaluados por el Senado para designar al nuevo o nueva titular de la FGR. De hecho, su cercanía política con el movimiento obradorista y su reciente incorporación al gabinete presidencial fortalecen su perfil frente a una futura nominación.
Godoy Rangel cuenta con una amplia trayectoria tanto en el ámbito jurídico como en el legislativo. Dentro del gobierno capitalino ha ocupado cargos clave, como directora general jurídica en la Consejería Jurídica del Distrito Federal (2000-2008), coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social (2008-2009) y directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa (2009-2012).
En 2018 fue nombrada titular de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y en 2020 asumió como la primera fiscal general de justicia tras la transición a un modelo autónomo, cargo que desempeñó hasta principios de 2024.
En el ámbito legislativo, Godoy ha sido diputada local y federal. En 2018 presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino como líder de la bancada de Morena. En septiembre de 2024, solicitó licencia al Senado en preparación para su integración al gabinete presidencial.
Mientras Ernestina Godoy asume la conducción provisional, el Senado ha iniciado el proceso de sucesión en la FGR. La convocatoria oficial para registrar aspirantes ya está en marcha. El Poder Legislativo elegirá una lista de 10 perfiles que enviará al Ejecutivo federal, quien, a su vez, regresará una terna para ser votada por el pleno.
Godoy Rangel, con una base sólida tanto jurídica como política, y con el respaldo del actual gobierno, podría posicionarse como la opción más visible —y eventualmente más competitiva— para encabezar la FGR en el próximo sexenio.
mrh