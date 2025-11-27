Ernestina Godoy asumiría la FGR de forma interina tras salida de Gertz Manero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ernestina Godoy Rangel asumirá la conducción provisional de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la salida de Alejandro Gertz Manero, y con ello se perfila como una de las figuras con mayor ventaja política rumbo al proceso de sucesión que abrirá el Senado en las próximas semanas.

Aunque su nombramiento formal como encargada de despacho deriva de su reciente designación como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), en los hechos Godoy Rangel queda colocada en el centro operativo y estratégico de la institución. Esta posición le permite encabezar decisiones administrativas, establecer comunicación directa con otras dependencias federales y, sobre todo, ganar visibilidad pública y política antes de que se defina la terna que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum.

El marco legal vigente no impide que la también exfiscal capitalina pueda ser incluida en la lista de aspirantes que serán evaluados por el Senado para designar al nuevo o nueva titular de la FGR. De hecho, su cercanía política con el movimiento obradorista y su reciente incorporación al gabinete presidencial fortalecen su perfil frente a una futura nominación.

Una carrera consolidada en justicia y legislación

Godoy Rangel cuenta con una amplia trayectoria tanto en el ámbito jurídico como en el legislativo. Dentro del gobierno capitalino ha ocupado cargos clave, como directora general jurídica en la Consejería Jurídica del Distrito Federal (2000-2008), coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social (2008-2009) y directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa (2009-2012).

En 2018 fue nombrada titular de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y en 2020 asumió como la primera fiscal general de justicia tras la transición a un modelo autónomo, cargo que desempeñó hasta principios de 2024.