¿Eres emprendedor? Aprende inglés gratis con curso en línea de la Embajada de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una nueva edición del curso gratuito “English for Business and Entrepreneurship”, dirigido a personas que no son hablantes nativos de inglés y que desean desarrollar habilidades lingüísticas aplicadas al ámbito empresarial.

El curso en línea consta de cinco módulos y tiene una duración de 12 semanas, con una inversión estimada de entre 3 y 5 horas por módulo. Está diseñado para completarse de forma flexible, al ritmo de cada participante.

Este programa forma parte de los MOOC (Massive Open Online Courses) y es completamente gratuito. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de septiembre de 2025.

El curso aborda temas clave como: