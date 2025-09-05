¿Eres emprendedor? Aprende inglés gratis con curso en línea de la Embajada de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una nueva edición del curso gratuito “English for Business and Entrepreneurship”, dirigido a personas que no son hablantes nativos de inglés y que desean desarrollar habilidades lingüísticas aplicadas al ámbito empresarial.
El curso en línea consta de cinco módulos y tiene una duración de 12 semanas, con una inversión estimada de entre 3 y 5 horas por módulo. Está diseñado para completarse de forma flexible, al ritmo de cada participante.
Este programa forma parte de los MOOC (Massive Open Online Courses) y es completamente gratuito. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de septiembre de 2025.
El curso aborda temas clave como:
Vocabulario comercial en inglés
Estrategias de comunicación empresarial
Desarrollo de planes de negocio
Presentaciones efectivas para inversionistas
Comprensión de contextos internacionales de negocios
Quienes concluyan el curso obtendrán una constancia avalada por la plataforma y el respaldo institucional de la embajada.
📲 Para inscribirte, visita: usembmx.com/Moocs
SHA