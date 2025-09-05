México

¿Eres emprendedor? Aprende inglés gratis con curso en línea de la Embajada de EU

Quienes concluyan el curso obtendrán una constancia avalada por la plataforma y el respaldo institucional de la embajada
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una nueva edición del curso gratuito “English for Business and Entrepreneurship”, dirigido a personas que no son hablantes nativos de inglés y que desean desarrollar habilidades lingüísticas aplicadas al ámbito empresarial.

El curso en línea consta de cinco módulos y tiene una duración de 12 semanas, con una inversión estimada de entre 3 y 5 horas por módulo. Está diseñado para completarse de forma flexible, al ritmo de cada participante.

Este programa forma parte de los MOOC (Massive Open Online Courses) y es completamente gratuito. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de septiembre de 2025.

El curso aborda temas clave como:

  • Vocabulario comercial en inglés

  • Estrategias de comunicación empresarial

  • Desarrollo de planes de negocio

  • Presentaciones efectivas para inversionistas

  • Comprensión de contextos internacionales de negocios

Quienes concluyan el curso obtendrán una constancia avalada por la plataforma y el respaldo institucional de la embajada.

📲 Para inscribirte, visita: usembmx.com/Moocs

