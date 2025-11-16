Enviara Arquidiócesis de Morelia 1.2 mdp a damnificados por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de un millón 200 mil pesos reunió la Arquidiócesis de Morelia para ayudar a los damnificados por las lluvias que pegaron en México.

El coordinador de Cáritas, Miguel Ángel Gaona Pineda, comentó que el próximo martes se enviará el recurso que donó la población a cuatro comunidades de San Luis Potosí, Veracruz y Pachuca.

Indicó que el objetivo es reactivar a la población afectada por las lluvias y se les dé el recurso para la compra de enseres domésticos, alimentos, medicamentos y la atención a las viviendas con la compra de láminas y cemento.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, dijo que no se enviaron víveres debido a que la Iglesia consideró más viable el recurso financiero para que los damnificados le den un buen uso en sus necesidades.

Además que señaló que en apoyos pasados, se gastaba más en logística y el envío; ejemplificó que el apoyo dado a Acapulco se destinó hasta 120 mil pesos en camiones, traslado, viáticos y personal.

