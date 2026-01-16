México

¿Envías dinero desde EU? Esta remesadora ofrece el mejor tipo de cambio

Finabien lidera en transferencias bancarias, mientras que Pangea destaca en envíos en efectivo, según el monitoreo semanal de Profeco
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tú o tus familiares envían dinero desde Estados Unidos a México, te conviene comparar antes de elegir una remesadora. Esta semana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que Financiera para el Bienestar (Finabien) es la mejor opción cuando se trata de depósitos a cuenta o transferencias bancarias.

De acuerdo con el monitoreo semanal de Profeco, al enviar 400 dólares desde EU:

  • Finabien ofreció el mejor rendimiento, con una comisión de solo $2.99 dólares y un tipo de cambio de $18.45, lo que equivale a $7,324.83 pesos entregados.

  • En contraste, Ria Money Transfer fue la opción menos favorable, con una comisión de $7.00 dólares y un tipo de cambio más bajo, de $17.72 pesos, entregando apenas $6,693.96 pesos por la misma cantidad.

💸 Diferencia total: $360.87 pesos menos para quienes usan Ria en vez de Finabien.

📦 ¿Y si se envía en efectivo?

En la modalidad de envío en efectivo, Pangea Money Transfer resultó la mejor opción, ya que no cobra comisión y ofrecía el mismo tipo de cambio de $18.45 pesos, entregando $7,380.00 pesos por 400 dólares.

La menos favorable en esta categoría fue Worldremit, que ofreció un tipo de cambio bajo ($17.58) y cobró comisión ($2.99 dólares), entregando solo $6,979.44 pesos.

📲 ¿Dónde consultar la mejor opción?

Profeco invita a consultar el sitio web Quién es Quién en el Envío de Dinero, donde puedes ver en tiempo real qué remesadora te da más pesos por tus dólares:
👉 https://qqed.profeco.gob.mx/Index.php

En la misma página hay un video tutorial paso a paso para ayudarte a elegir bien.

