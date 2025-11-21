Entregar títulos de propiedad a 150 mil mujeres del campo, compromiso prioritario para el Gobierno de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las mujeres rurales en México son esenciales para la producción de alimentos y el cuidado de la tierra; sin embargo, un 70% de ellas no cuentan con títulos de propiedad. Esta exclusión en la tenencia de la tierra es un obstáculo fundamental para su autonomía económica. Por ello, con el punto número 53 de los 100 compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el Gobierno de México tiene la tarea de entregar títulos de propiedad a 150 mil mujeres del campo, reconociendo su papel fundamental en la soberanía alimentaria y en el desarrollo rural.

Para cumplir con este objetivo, la Secretaría de Mujeres ha llevado a cabo nueve meses de trabajo para trazar una hoja de ruta que permita dar seguimiento al compromiso 53. Esta acción se ha implementado mediante una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como con autoridades estatales y municipales.