Entregan 2.5 millones de libros a jóvenes de América Latina para fomentar la lectura

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega gratuita de 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de Latinoamérica de la colección 25 para el Veinticinco del Fondo de Cultura Económica (FCE) para hacer de la lectura un acto de transformación y una reflexión colectiva sobre la gran revolución de las conciencias que vive el país.

“Nunca nos hubiéramos imaginado hace 39 años, cuando luchábamos por el derecho a la educación, que íbamos a estar aquí defendiendo el derecho de las y los jóvenes a construir siempre un país mejor, a seguir transformando México y a seguir haciendo esto, que es un acto de reflexión colectiva y de transformación. La gran revolución de las conciencias que vive México en este momento histórico”, resaltó en un acto que se realizó en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.