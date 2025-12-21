Enrique Peña Nieto reaparece en oficinas del SAT en Metepec

¿Por qué regresó Enrique Peña Nieto a México?

Aunque no se ha confirmado oficialmente el motivo de su visita, el periodista y columnista Mario Maldonado indicó que el regreso de Peña Nieto se debe a razones familiares, ya que su madre enfrenta problemas de salud.

Cabe señalar que hace algunos días, el expresidente también fue visto en Ixtapan de la Sal, lugar donde anteriormente solía vacacionar. La visita a Metepec refuerza la versión de que se encuentra en el país desde hace varias semanas.

Hasta el momento, ni el equipo de Peña Nieto ni autoridades han emitido una postura sobre el motivo de su visita al SAT o su estancia en México, tras haber residido en España por varios años tras concluir su sexenio en 2018.

mrh