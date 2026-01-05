Engaños por WhatsApp y redes sociales: Pemex alerta por fraudes y empleos falsos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó una alerta nacional por fraudes relacionados con supuestas inversiones y ofertas de empleo, al detectar un aumento de mensajes falsos que circulan en redes sociales, suplantando la identidad de la empresa.

A través de un comunicado oficial, Pemex advirtió que no promueve inversiones entre particulares, no ofrece plazas laborales mediante intermediarios ni utiliza gestores para facilitar trámites. Sin embargo, han identificado perfiles falsos, videos editados con inteligencia artificial y mensajes en plataformas digitales que buscan engañar a la población.

“Se hace un atento llamado a no caer en el engaño”, remarca la empresa en el documento.

¿Qué tipo de fraudes se están detectando?

Falsas inversiones en proyectos de Pemex con promesas de altos rendimientos.

Supuestos empleos ofrecidos a cambio de pagos anticipados o comisiones.

Gestores que prometen facilitar trámites con la empresa a cambio de dinero.

Suplantación de identidad de servidores públicos a través de IA y redes sociales.

¿Cómo denunciar?

Si identificas este tipo de prácticas, Pemex solicita hacer la denuncia ante su Unidad de Responsabilidades a través del siguiente enlace:

🔗 https://www.pemex.com/Paginas/unidad-responsabilidades.aspx