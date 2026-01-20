Engaño en contratos de obra pública: sancionan a tres empresas en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de tres empresas para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, tras comprobarse que proporcionaron información falsa en contratos de obra pública.
A través de un comunicado oficial, la dependencia detalló que las empresas Once Cero Nueve 92, S.A. de C.V. y Quality Roads de México, S.A. de C.V. fueron sancionadas con una multa de 977 mil 130 pesos cada una, además de una inhabilitación de un año y seis meses, por irregularidades detectadas en contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México.
Las faltas se registraron en proyectos relacionados con el equipamiento electromecánico de pozos profundos y líneas de conducción de agua potable en los municipios de Acolman y Nextlalpan, donde las empresas presentaron información falsa contenida en pólizas de fianza.
En el caso de Sofman, S.A. de C.V., la Secretaría impuso dos sanciones independientes, cada una con multa de 977 mil 130 pesos e inhabilitación de un año y seis meses, por irregularidades en contratos para obras hidráulicas en los municipios de Cocotitlán y Temoaya. La empresa presentó información falsa en cuatro pólizas de fianza, dos por cada contrato.
La Secretaría precisó que las sanciones fueron notificadas el 12 de enero de 2026 y publicadas este 20 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Las empresas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide celebrar nuevos contratos con el Gobierno de México.
Aunque las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones, la dependencia aseguró que defenderá las sanciones, al haber sido impuestas conforme a la ley y en protección del interés público.
“Engañar para celebrar contratos públicos tiene consecuencias”, subrayó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al reafirmar su compromiso con la legalidad y la integridad en las compras públicas.
BCT