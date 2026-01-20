Engaño en contratos de obra pública: sancionan a tres empresas en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de tres empresas para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, tras comprobarse que proporcionaron información falsa en contratos de obra pública.

A través de un comunicado oficial, la dependencia detalló que las empresas Once Cero Nueve 92, S.A. de C.V. y Quality Roads de México, S.A. de C.V. fueron sancionadas con una multa de 977 mil 130 pesos cada una, además de una inhabilitación de un año y seis meses, por irregularidades detectadas en contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México.

Las faltas se registraron en proyectos relacionados con el equipamiento electromecánico de pozos profundos y líneas de conducción de agua potable en los municipios de Acolman y Nextlalpan, donde las empresas presentaron información falsa contenida en pólizas de fianza.