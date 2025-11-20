Enfrentamiento en Reforma; Generación Z toma las calles

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Con el símbolo de una bandera de One Piece ondeando al frente, un centenar de jóvenes autodenominados Generación Z tomaron Paseo de la Reforma este 20 de noviembre para expresar un grito colectivo: “¡Seguridad, empleo y revocación!”. Su objetivo: llegar al Zócalo capitalino en medio del aniversario de la Revolución Mexicana, en una nueva jornada de protesta civil juvenil.

A las 11:00 horas, el contingente partió del Ángel de la Independencia con rumbo al corazón político del país, exigiendo condiciones básicas de vida y acusando al Gobierno federal de “fallarle a su generación”. Durante el recorrido, portaron pancartas con consignas como “Ni PRI, ni PAN, ni Morena”, dejando claro su rechazo a los partidos tradicionales y a cualquier intento de cooptación política.

La Generación Z mostró una nueva forma de protesta: con referencias a la cultura pop, ironía, y una postura crítica que exige romper con el sistema político tradicional, pero también con nuevas formas de represión.