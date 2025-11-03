Enfrentamiento armado en Guasave deja 13 agresores muertos y 9 víctimas rescatadas

Guasave, Sinaloa (MiMorelia.com).- Un fuerte enfrentamiento armado se registró este lunes en la comunidad de La Brecha, municipio de Guasave, Sinaloa, donde elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México fueron atacados mientras realizaban patrullajes de rutina.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que la agresión ocurrió aproximadamente a las 12:45 horas, cuando el personal fue sorprendido por un grupo armado oculto bajo un puente.

Gracias a la respuesta inmediata del personal operativo, se logró:

13 agresores abatidos

4 personas detenidas

9 personas liberadas que estaban privadas de su libertad

7 vehículos asegurados

Armas largas y equipo táctico confiscado

Todos los detenidos, armas y vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para su investigación correspondiente.