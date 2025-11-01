Enfermedades del corazón y diabetes siguen siendo las principales causas de muerte en México: INEGI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los primeros tres meses de 2025, en México se registraron 211 mil 894 defunciones, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunque representan 1,445 menos que en el mismo periodo de 2024, las estadísticas revelan que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos continúan encabezando las principales causas de muerte en el país.

Panorama general de mortalidad

Del total de defunciones contabilizadas, 93.1% ocurrieron durante 2025 y el resto en años anteriores. La tasa bruta de defunciones registradas fue de 162.5 por cada 100 mil habitantes, cifra ligeramente menor a la observada en 2024 (164.5).

El registro de estas muertes proviene de certificados expedidos por Oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y Agencias del Ministerio Público, lo que garantiza una cobertura estadística nacional con base en 4,286 fuentes informantes.