Enfermedades del corazón y diabetes siguen siendo las principales causas de muerte en México: INEGI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los primeros tres meses de 2025, en México se registraron 211 mil 894 defunciones, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunque representan 1,445 menos que en el mismo periodo de 2024, las estadísticas revelan que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos continúan encabezando las principales causas de muerte en el país.
Del total de defunciones contabilizadas, 93.1% ocurrieron durante 2025 y el resto en años anteriores. La tasa bruta de defunciones registradas fue de 162.5 por cada 100 mil habitantes, cifra ligeramente menor a la observada en 2024 (164.5).
El registro de estas muertes proviene de certificados expedidos por Oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y Agencias del Ministerio Público, lo que garantiza una cobertura estadística nacional con base en 4,286 fuentes informantes.
En términos de género, las muertes afectaron principalmente a los hombres, con 55.6% de los casos, mientras que las mujeres representaron 44.3%. En 114 registros no se especificó el sexo de la persona fallecida.
Total: 51,382 defunciones
Mujeres: 23,903
Hombres: 27,475
Total: 30,578
Mujeres: 15,218
Hombres: 15,360
Total: 23,678
Mujeres: 12,461
Hombres: 11,217
Total: 11,703
Mujeres: 5,428
Hombres: 6,274
Total: 10,097
Mujeres: 2,858
Hombres: 7,239
Total: 9,480
Mujeres: 2,136
Hombres: 7,335
Total: 9,040
Mujeres: 4,243
Hombres: 4,796
Total: 7,133
Mujeres: 816
Hombres: 6,317
Total: 5,678
Mujeres: 2,789
Hombres: 2,889
Total: 4,748
Mujeres: 2,139
Hombres: 2,609
Las enfermedades del corazón continúan siendo la principal causa de defunción en ambos sexos, con 27,475 casos en hombres y 23,903 en mujeres.
En segundo lugar se encuentra la diabetes mellitus, que afecta de manera similar a ambos géneros (15,360 hombres y 15,218 mujeres).
En contraste, las agresiones u homicidios se posicionan como la octava causa general, pero representan una de las principales causas externas de muerte entre hombres, con más de 6,300 casos, frente a menos de 900 en mujeres.
El reporte del INEGI destaca variaciones notables en los patrones de mortalidad entre hombres y mujeres:
En las mujeres, las causas más frecuentes fueron las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, seguidas de influenza y neumonía.
En los hombres, además de las tres principales, sobresalen los accidentes, enfermedades del hígado y homicidios como causas destacadas.
Las muertes por influenza y neumonía aumentan entre los varones, mientras que en las mujeres se observa mayor incidencia de insuficiencia renal y enfermedades pulmonares crónicas.
Entre 2016 y 2023, la tasa de defunciones por cada 100 mil habitantes registradas en el primer trimestre creció 5.7 puntos, mientras que entre 2023 y 2024 aumentó 3.3 puntos.
Sin embargo, el periodo enero-marzo de 2025 marca un descenso de 2 puntos, lo que sugiere una leve mejoría en el panorama general de salud pública del país, aunque persisten los retos vinculados a las enfermedades no transmisibles.
mrh