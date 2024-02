Enfermedades crónico-degenerativas pueden desencadenar andropausia temprana: Issste

Recomendó a los hombres solicitar atención médica si presentan cualquiera de los signos mencionados, ya sea con un especialista, que en este caso son los urólogos, o a su Clínica de Medicina Familiar (CMF). “Es importante que se olviden de los tabúes que hay alrededor; no está mal tener andropausia, lo que está mal es que no le demos un manejo adecuado y a tiempo”.

Aclaró que la andropausia no equivale a la menopausia femenina. “En el caso de los hombres, pueden seguir teniendo hijos, hay pacientes de 80 años que han logrado concebir; pero aquí no solamente es eso, la bronca es que no se puede tener la relación porque no hay erecciones y porque ya no se tienen ganas”.

Finalmente, destacó la importancia de llevar una vida saludable, hacer ejercicio y evitar enfermedades, además de tener actividad sexual con frecuencia para retrasar la disminución de testosterona.