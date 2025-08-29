Encuentran sin vida a Aída Karina Juárez, madre buscadora de Zacatecas; buscaba a su hija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo de la madre buscadora Aída Karina Juárez Jacobo fue localizado este viernes en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en una zona colindante con Zacatecas.
Aída Karina pertenecía al colectivo "Siguiendo Tu Rastro con Amor Zacatecas" y se encontraba en la búsqueda de su hija, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, reportada como no localizada desde junio de 2025 en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.
El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el hallazgo y anunció que el probable responsable del homicidio ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.
En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario aseguró que las autoridades de Zacatecas mantienen comunicación con sus homólogas de San Luis Potosí y con instancias federales para dar seguimiento a las investigaciones.
Reyes Mugüerza expresó sus condolencias y afirmó: “Nos solidarizamos profundamente con su familia, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”.
El colectivo "Siguiendo Tu Rastro con Amor" lamentó el crimen y aseguró que este asesinato refleja los riesgos que enfrentan quienes dedican su vida a buscar a los desaparecidos en México.
“Exigimos justicia para Aída Karina y para todos los crímenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda”, señaló el grupo en un comunicado.
La organización también pidió garantías de seguridad: “Exigimos una seguridad efectiva que garantice la vida de las madres buscadoras y de todas y todos los familiares y personas solidarias con la búsqueda de nuestros seres queridos”.
Mientras tanto, informaron que mantienen comunicación con la Fiscalía de Zacatecas y que darán seguimiento puntual a las investigaciones sobre este crimen que ha generado indignación entre colectivos y sociedad civil.
