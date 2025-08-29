Encuentran sin vida a Aída Karina Juárez, madre buscadora de Zacatecas; buscaba a su hija

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el hallazgo y anunció que el probable responsable del homicidio ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario aseguró que las autoridades de Zacatecas mantienen comunicación con sus homólogas de San Luis Potosí y con instancias federales para dar seguimiento a las investigaciones.

Reyes Mugüerza expresó sus condolencias y afirmó: “Nos solidarizamos profundamente con su familia, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”.

El colectivo "Siguiendo Tu Rastro con Amor" lamentó el crimen y aseguró que este asesinato refleja los riesgos que enfrentan quienes dedican su vida a buscar a los desaparecidos en México.