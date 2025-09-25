Encapuchados incendian camión frente al Campo Militar 1-A durante protesta por Ayotzinapa, en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, un grupo de manifestantes encapuchados prendió fuego a un camión frente al Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, en el marco de una protesta por los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El hecho ocurrió durante una movilización convocada por madres, padres y estudiantes que exigen justicia y acceso a información oficial por parte del Ejército Mexicano. Según reportes de medios nacionales, los manifestantes impactaron en reversa un camión contra una de las puertas del recinto militar, lo ingresaron parcialmente y le prendieron fuego.