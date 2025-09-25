Encapuchados incendian camión frente al Campo Militar 1-A durante protesta por Ayotzinapa, en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, un grupo de manifestantes encapuchados prendió fuego a un camión frente al Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, en el marco de una protesta por los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El hecho ocurrió durante una movilización convocada por madres, padres y estudiantes que exigen justicia y acceso a información oficial por parte del Ejército Mexicano. Según reportes de medios nacionales, los manifestantes impactaron en reversa un camión contra una de las puertas del recinto militar, lo ingresaron parcialmente y le prendieron fuego.
Posteriormente, se lanzaron cohetones y objetos incendiarios hacia el interior del campo militar. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para sofocar las llamas.
De acuerdo con versiones periodísticas, el vehículo calcinado era un camión de carga que transportaba bebidas. Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas ni se han emitido declaraciones oficiales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o autoridades de la Ciudad de México
.Las acciones se enmarcan en las jornadas de protesta por el aniversario número 11 de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
rmr