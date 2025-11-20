🔴En vivo: Desfile nacional por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este 20 de noviembre, el Gobierno de México conmemora el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico-militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde la plancha del Zócalo capitalino.

El evento reúne a elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, agrupamientos históricos, charros, civiles y estudiantes, en un recorrido que exalta los valores patrios y el legado social de una de las gestas más importantes en la historia del país.

La ceremonia incluirá exhibiciones ecuestres, música, formaciones militares y una representación de pasajes históricos.

Sigue aquí la transmisión en vivo del desfile del 20 de noviembre desde la Ciudad de México:

