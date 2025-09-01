🔴EN VIVO: Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió este lunes 1 de septiembre su Primer Informe de Gobierno, en un mensaje dirigido desde Palacio Nacional en el que delineó los principales avances, compromisos y visión de su administración para el sexenio en curso.

En un mensaje transmitido en vivo desde el recinto histórico, Sheinbaum destacó que su gobierno busca consolidar la transformación iniciada en 2018 y aseguró que su administración será guiada por los principios de justicia social, bienestar colectivo y equidad de género.

“Llegamos todas, no llegamos solos”, fue una de las frases centrales de su discurso, con la que enfatizó la participación de las mujeres en su equipo de trabajo y el papel que jugarán en la conducción del país.

"Hoy vengo a rendir cuentas con resultados que se reflejan en la vida cotiadiana de millones de mexicanos", dijo ante gobernadores que la acompañaron al evento.