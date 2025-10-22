En tres meses, Centros LIBRE atienden a más de 99 mil mujeres con servicios integrales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México alcanzó su meta establecida para 2025 al instalar 678 Centros LIBRE (Centros de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación para las mujeres) a lo largo de las 32 entidades federativas. Este esfuerzo, respaldado por una inversión superior a los 651 millones de pesos, reafirma uno de los ejes vertebrales del Segundo Piso de la Cuarta Transformación: promover la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres.

El impacto inicial del programa ha sido significativo: en tan solo tres meses, del 1 de mayo al 15 de agosto de 2025, se atendió a 99 mil 32 mujeres en todo el país. El 98% de estas atenciones se brindaron directamente en los Centros LIBRE, demostrando su eficacia como el punto de contacto esencial con las mujeres en el territorio. En total, se otorgaron 173,882 servicios.