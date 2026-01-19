En Torreón, capturan reptil en zona habitacional; Profepa investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos de la colonia Fovissste La Rosita, en el municipio de Torreón, reportaron la presencia de un reptil de pequeño tamaño que deambulaba cerca de vialidades transitadas, generando alarma entre habitantes de la zona.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes 19 de enero, a un costado de un edificio. Al notar el riesgo de que el animal pudiera ser atropellado o causar susto entre los vecinos, fue solicitada la intervención del cuerpo de Bomberos y Protección Civil.