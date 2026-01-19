En Torreón, capturan reptil en zona habitacional; Profepa investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos de la colonia Fovissste La Rosita, en el municipio de Torreón, reportaron la presencia de un reptil de pequeño tamaño que deambulaba cerca de vialidades transitadas, generando alarma entre habitantes de la zona.
El hecho ocurrió la mañana de este lunes 19 de enero, a un costado de un edificio. Al notar el riesgo de que el animal pudiera ser atropellado o causar susto entre los vecinos, fue solicitada la intervención del cuerpo de Bomberos y Protección Civil.
A su llegada, los rescatistas confirmaron que se trataba de un pequeño lagarto, de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Dos elementos realizaron su captura utilizando equipo especializado, y lo colocaron en un contenedor seguro para su traslado.
Posteriormente, el animal fue entregado a veterinarios certificados, quienes informaron que se encuentra aislado, en observación y a la espera de una revisión médica. Debido a que aún no se ha identificado su especie, se notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que determinará el destino del ejemplar y si podrá ser reincorporado a su hábitat natural.
