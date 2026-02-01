En San Lázaro, diputados dedican minuto de silencio por tía y prima de Mario Delgado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la sesión de instalación del Congreso General de este domingo, diputadas y diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de María Eugenia Delgado y Sheila Delgado, tía y prima del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quienes fueron asesinadas el sábado en Colima.
La solicitud fue realizada desde su curul por la diputada Gabriela Jiménez Godoy, del grupo parlamentario de Morena, quien expresó: “Quisiera solicitar respetuosamente un minuto de silencio por María Eugenia Delgado y su hija, Sheila Delgado, tía y prima de nuestro secretario de Educación, Mario Delgado, que fueron terriblemente asesinadas el día de ayer”.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, accedió a la petición y pidió a las y los legisladores ponerse de pie para rendir homenaje a las víctimas. Acto seguido, se realizó el minuto de silencio en el Pleno.
Cabe recordar que el crimen de las dos mujeres fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Colima. Horas después del crimen, las autoridades abatieron a tres presuntos responsables tras un enfrentamiento armado. El caso continúa bajo investigación y ha generado reacciones en el ámbito político nacional.
