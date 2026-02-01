En San Lázaro, diputados dedican minuto de silencio por tía y prima de Mario Delgado

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, accedió a la petición y pidió a las y los legisladores ponerse de pie para rendir homenaje a las víctimas. Acto seguido, se realizó el minuto de silencio en el Pleno.

Cabe recordar que el crimen de las dos mujeres fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Colima. Horas después del crimen, las autoridades abatieron a tres presuntos responsables tras un enfrentamiento armado. El caso continúa bajo investigación y ha generado reacciones en el ámbito político nacional.